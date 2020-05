Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : "Rendez-nous nos plages", l'appel des élus et des habitants en Bretagne. La bataille des masques : bientôt disponibles dans les pharmacies et les supermarchés. Suivi des malades : serons-nous fichés ? Enfin, zoom sur la côte basque vue du ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.