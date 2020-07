Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Enquête pour "incendie volontaire" à la cathédrale de Nantes. Avant d'être imposé dans les espaces publics clos la semaine prochaine, le masque est d'ores et déjà obligatoire en Mayenne. Un week-end dans les coulisses de la Principauté de Monaco. Enfin, on vous emmène dans les Alpes pour un safari botanique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.