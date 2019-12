Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en alerte rouge pluie-inondation. Réforme des retraites : les régimes spéciaux dans le viseur du ministre des Comptes publics. Un grand hommage aura lieu pour Johnny Hallyday à l'Olympia à Paris ce dimanche 1er décembre 2019. Et zoom sur la vallée de la Rance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.