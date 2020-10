Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : une sidérante attaque de commissariat sur Champigny-sur-Marne samedi soir, la fermeture des commerces, bars et restaurants entre 23 heures et 6 heures du matin en Allemagne, des radars pour protéger les animaux sauvages, puis zoom sur les routes des lacs des Hautes-Alpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.