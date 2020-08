Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : L'Hexagone en noir en ce traditionnel week-end de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Covid-19 : premier jour de tests dans les aéroports pour les personnes en provenance de seize pays à risque. Les Sables-d'Olonne : plages confinées à marée haute. Enfin, dans notre série de découverte des villages perchés, profitez d'un week-end d'évasion en Corse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.