Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : hommage populaire à Jacques Chirac ce 29 septembre 2019 aux Invalides. Comment nettoyer les suies qui se sont propagées aux alentours de l'usine Lubrizol à Rouen ? En Chine, Xi Jinping vient d'inaugurer le plus grand terminal aéroportuaire du monde. Enfin dans le zoom, direction la Corrèze, un territoire cher au cœur de Jacques Chirac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.