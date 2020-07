Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Une semaine après l'incendie de la cathédrale de Nantes, le bénévole du diocèse est passé aux aveux. Polémique au Puy du Fou où 12 000 spectateurs ont assisté à la première grande représentation de la saison vendredi soir. Face à la reprise de l'épidémie, les bars de nuit pourraient devenir des foyers de contamination. Et enfin, découvrez les trésors du massif central dans "Suivez le guide". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.