Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Le ton monte entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Face à la propagation de la Covid-19, plusieurs communes de la région de Saint-Étienne appellent à l'aide. Les laboratoires de dépistage augmentent leur cadence. Et puis zoom sur le Texas aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.