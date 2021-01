Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : un couvre-feu dès 18 heures à partir de ce dimanche soir dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Les autorités y soupçonnent un foyer lié au variant anglais. En Chine, deux villes de la province du Hebei sont isolées du monde suite à la découverte de nouveaux cas de Covid. La tempête Filomena continue sa route. La région de Montpellier découvre à son tour les joies de la neige. Madrid, figé sous plusieurs dizaines de centimètres de neige, doit maintenant faire face au froid et au gel. Puis notre zoom nous emmènera sur la Vélomaritime, une piste cyclable de 1 500 km entre la Bretagne et la Belgique.