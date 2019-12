Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : un record de vent battu en Corse avec 170 km/h à l'aéroport de Bastia, des trains affrétés pour les enfants, Emmanuel Macron renonce à sa future pension de retraite, et zoom sur la route du Machu Picchu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.