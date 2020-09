Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : plusieurs arrestations après l'attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Qui est l'assaillant ? Marseille en sursis : bars et restaurants bondés ce vendredi soir. Alpes et Pyrénées : les flocons d'automne au rendez-vous. Enfin, partez le temps d'un week-end à Vilnius, la perle de la Baltique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.