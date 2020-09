Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : application de nouvelles règles de maintien de l'ordre en cette journée de manifestation des gilets jaunes, le casse-tête des cas prioritaires dans les laboratoires de test, la deuxième vie des vêtements et enfin, les bons plans pour passer un week-end à Bologne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.