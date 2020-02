Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Une baisse historique de la mortalité sur les routes de l'Hexagone grâce au passage à 80 km/h selon le gouvernement. Les Français rapatriés de Chine décrivent leur confinement comme une ambiance colonie de vacances. Mary Higgins Clark, l'une des écrivaines les plus vendues dans le monde, s'est éteinte à l'âge de 92 ans. À la veille de la Chandler, place à un Quatre à table 100% crêpe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.