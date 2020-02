Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Un deuxième avion rapatriant des Français de Wuhan doit atterrir ce dimanche sur la base d'Istres (Bouches-du-Rhône). Pour des raisons techniques, le gouvernement a rejeté la proposition de rallonger le congé de deuil des parents ayant perdu un enfant. En montagne, les professionnels s'inquiètent de la météo particulièrement douce avec des températures supérieures de 10°C aux normales de saison. Enfin, zoom sur les caps et les pointes de Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.