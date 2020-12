Les titres du JT de 13H

A la Une de votre édition : Amandine Petit, la nouvelle Miss France 2021, n'a pas beaucoup dormi avec déjà des séances photos et des interviews. Dans son village normand, les habitants sont très fiers. Un Noël sous cloche à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Boris Johnson a décidé samedi d'un confinement à effet immédiat et évoque une mutation du virus qui le rendrait plus contagieux. Plusieurs pays européens vont donc suspendre leur liaison aérienne avec le Royaume-Uni. Puis notre zoom nous emmène à Vienne sur les traces de son plus grand compositeur, Ludwig van Beethoven. En effet, on célèbre cette année les 250 ans de sa naissance.