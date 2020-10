Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Professeur assassiné : les dernières avancées de l'enquête sur la décapitation d'un professeur d'Histoire dans les Yvelines, une onzième personne est en garde à vue. Rassemblements : des mobilisations sont prévues à 15 heures à Paris et dans toutes les grandes villes du pays en hommage à Samuel Paty. Couvre-feu : comment ces restrictions qui dureront au moins un mois sont-elles vécues à Lille, Paris et Marseille ? Puis à vélo et aux fourneaux, un chef en liberté nous fera découvrir ses merveilles provençales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.