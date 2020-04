Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Emmanuel Macron rassure les seniors au sujet du déconfinement. La manière dont Taïwan a vaincu le virus. Un brunch pour le Quatre à table spécial "confiné". Enfin, zoom sur la ville de Lyon, entre Notre-Dame de Fourvière et Villeurbanne, en cette période de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.