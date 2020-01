Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : comment rapatrier les Français coincés dans la zone de confinement chinoise, des mesures de prévention renforcées à Roissy pour accueillir les passagers en provenance de Chine, on peut désormais louer un ami aux Etats Unis, puis notre zoom nous emmène au fil du canal Saint-Martin à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.