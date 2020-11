Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : trois jours après l'attentat de Nice, les messes ont pu se tenir ce dimanche matin mais avec une certaine appréhension. Les petits commerçants se sont réunis à Matignon afin de trouver des solutions pour sortir de la fronde. Et puis zoom sur le mystère de Michel-Ange, le plus grand sculpteur de la Renaissance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.