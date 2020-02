Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : le nord du pays balayé par une tempête avec des vents jusqu'à 160 km/h, une station sous surveillance sanitaire à cause du coronavirus, l'auteur de la fusillade en Thaïlande abattu, puis zoom sur la traversée du Jura. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.