Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : L'exaspération des Nantais face aux violences et aux dégâts engendrés par les Black blocs. De gigantesques incendies frappent l'Indonésie. L'eau du robinet à Lille déconseillée pour les nourrissons. Enfin, zoom sur l'histoire de Don Quichotte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.