Les titres du JT de 13H

A la Une de votre édition : Dans le Sud-Est, les pompiers tentent de retrouver les huit personnes officiellement disparues après des crues intenses, et les dizaines d'autres qui n'ont plus donné de nouvelles depuis vendredi. Pendant ce temps, l'évacuation des sinistrés continue, car la vie est devenue quasiment impossible dans les villages touchés. La Nouvelle-Calédonie vit dans l'incertitude pour le deuxième référendum sur son indépendance. Et enfin aux Etats-unis, des informations contradictoires circulent sur l'état de santé de Donald Trump. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.