Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : les pistes des enquêteurs au lendemain de l'incendie de la cathédrale de Nantes, les endroits où le port du masque est désormais obligatoire, la Dordogne secrète dans "Suivez le guide", et enfin zoom sur Rome vue du ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.