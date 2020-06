Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la lumière sur le massacre des tirailleurs africains fusillés par des Allemands en 1940, les derniers détails de l'enquête et la piste terroriste retenue pour l'attaque au couteau à Reading, un coup de projecteur sur l'isolation thermique des bâtiments, la fin du secret sur la mort d'Hitler et un reportage à la conquête des cimes des grands arbres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.