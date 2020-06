Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'épisode de pluies exceptionnelles dans les Cévennes, la recrudescence des cas de coronavirus en Meurthe-et-Moselle, Christophe Castaner face à la colère des policiers, des salariés polonais du groupe PSA venus en renfort à l'usine Peugeot d'Hordain dans le Nord, et visite du parc aquatique de Marineland qui a vu plusieurs naissances pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.