À la Une de votre édition : l'incendie d'une école et d'un collège hier soir à Béziers, les dégâts importants après des pluies diluviennes dans le sud de la Martinique, le paquet de cigarettes à dix euros pour décourager les fumeurs, le rodéo des détenus condamnés à perpétuité aux États-Unis, et puis la visite de cet hôtel interdit aux hommes sur l'île de Majorque en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.