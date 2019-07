À la Une de votre édition : la mobilisation de près d'un millier de pompiers dans les Bouches-du-Rhône face au risque d'incendie, l'expédition scientifique de 28 jours dans les profondeurs de la Méditerranée, la décision de la justice concernant la découverte de 34 lingots d'or dans le Loir-et-Cher, la visite de la plus grande centrale solaire du monde, et l'exploration des tubes de lave du Piton de la Fournaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.