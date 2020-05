Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la montée de la colère noire aux États-Unis suite au décès de l'Afro-américain George Floyd, la manifestation des salariés de Renault et des élus de Maubeuge contre l'éventuelle fermeture de l'usine, la réouverture des parcs et jardins des anciennes zones rouges, le recyclage à l'infini des plastiques par des start-ups françaises, et la visite des plus belles villas de la Riviera. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.