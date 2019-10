À la Une de votre édition : la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, les huit ans de fausses pistes dans cette enquête, l'évacuation de 100 000 personnes en Californie suite aux incendies, la colère et l'incompréhension des agriculteurs de Rouen après la consignation de leur produit en raison de l'incendie de Lubrizol, les coulisses du nouveau film d'animation des studios britanniques Aardman, puis partez à la découverte des villes fantômes du grand ouest américain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.