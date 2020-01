À la Une de votre édition : les militants radicaux de la contestation sociale prennent pour cible Emmanuel Macron, l'explosion au gaz d'une maison à Limoges, le danger permanent autour des patrouilleurs autoroutiers, notre série carnet de campagne consacrée à la ville de Grigny, le fléau des poissons-lions en Méditerranée et le retour en force du vinyle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.