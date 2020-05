Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la détection de 34 cas positifs de Covid-19 dans un abattoir du Loiret, les solutions envisagées par l'État pour rattraper le retard sur le salaire des infirmiers, le ralentissement des prises de décisions dans la lutte contre le coronavirus en raison de la lourdeur et des précautions des instances publiques, le plébiscite de toutes les technologies sans contact en cette période d'épidémie, et l'incroyable histoire de l'île Tromelin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.