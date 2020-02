À la Une de votre édition : le renoncement de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo de lui à caractère sexuel, la levée de la quarantaine des Français rapatriés de Chine à Carry-le-Rouet, le recul du littoral après les tempêtes à répétition dans l'Hexagone, le défi du comté de détrôner le camembert au titre de fromage préféré des Français et l'attirance des amoureux du monde entier pour le mythe de Roméo et Juliette à Vérone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.