Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'incendie spectaculaire au cœur de la ville d'Anglet, la vigilance sur la route avec la chaleur record et les orages, le port de masque obligatoire pour éviter une forte reprise de l'épidémie, le nouveau défi de Franky Zapata et notre reportage sur un vol au-dessus des volcans de la Cordillère des Andes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.