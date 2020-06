Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les gros dégâts provoqués par les orages violents de vendredi, le manque d'assesseurs pour le second tour des élections municipales, les cas de conscience des marques en plein débat sur le racisme, le retour en grâce des piscines tournesol et les frissons d'une nuit entourée d'animaux sauvages au cœur du zoo de La Flèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.