À la Une de votre édition : la perturbation des black blocs de la marche pour le climat, l'impact des manifestations sur les Journées du patrimoine, la première victoire du XV de France à la Coupe du monde de rugby, le succès des bars à ongles en ville comme à la campagne et la reprise de l'opéra La Traviata à l'heure des réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.