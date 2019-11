À la Une de votre édition : la découverte de 763 kg de cocaïne sur les plages de la côte atlantique, le mystère levé sur la vague de décès liés à l'utilisation de cigarettes électroniques aux États-Unis, enquête sur les repas dans les cantines scolaires, les locataires qui paient 1 000 euros par mois pour trois mètres carrés à Los Angeles et la victoire de l'équipe de France en Fed Cup. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.