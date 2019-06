À la Une de votre édition : les dégâts causés par les violents orages de grêle sur la région Rhône-Alpes, l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday à Toulouse pour l’anniversaire du chanteur, la célébration d'une première messe à Notre-Dame deux mois après l'incendie de sa charpente, la multiplication des chantiers dans les villes à neuf mois des municipales, l'élevage d'abeilles et les nouvelles salles de cinéma. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.