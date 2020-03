Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le renforcement du stade 2 dans le Haut-Rhin pour faire face au coronavirus, le fonctionnement des tests de dépistage, notre enquête sur la recrudescence du GHB, l'augmentation des échouages de dauphins et le jugement permanent dans le monde numérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.