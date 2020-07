Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex, sa première interview sur notre antenne, les raisons du départ d'Édouard Philippe, l'accord définitif conclu entre Laeticia Hallyday et Laura Smet sur l'héritage de Johnny Hallyday, les grands départs pour les vacances d'été, puis à la découverte du plus vieux phare habité de France à Cordouan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.