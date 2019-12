À la Une de votre édition : une deuxième victime des intempéries dans le Sud-ouest, les politiques de plus en plus victimes de violences, les prévisions pour les fêtes de la SNCF avec la grève des transports, la fabrication des jouets en bois du Jura et le retour des pulls moches de Noël dans les grandes enseignes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.