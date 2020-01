À la Une de votre édition : la situation dans les transports avec l'appel de la CGT et FO à poursuivre la grève, la rue de Trévise à Paris un an après l'explosion de gaz, la contestation du régime iranien par une partie de sa jeunesse, les animaux ayant survécu aux feux en Australie, le prototype de taxi volant entièrement électrique d'Airbus, et les stars ayant ouvert un restaurant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.