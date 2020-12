Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce vendredi 11 décembre 2020 : le retard de six mois pour le vaccin français du Sanofi, la colère du secteur de la culture après le report de réouverture, l'invasion de criquets pèlerins en Ethiopie, la solidarité à Saint-Martin-Vésubie avec l'arrivée en continu de dons et des jouets de Noël pour les enfants, la mode au bio et au recyclage.