Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les recommandations des membres du conseil scientifique sur le déconfinement, la vente des masques grand public en tissu par les pharmacies, un reportage en Italie sur la mafia qui tente de tirer profit de l'épidémie de coronavirus à Naples, l'augmentation du nombre de lingettes retrouvées dans les canalisations, et un zoom sur les deux visages de l'État de Floride face à l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.