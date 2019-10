À la Une de votre édition : les détails de l'attaque de la préfecture de police de Paris, la question sur les failles du système de sécurité de la préfecture de police de Paris, l'accroissement de la liste des produits brûlés dans l'incendie de Rouen, l'émotion de Claude Chirac lors de l'adieu des Corréziens à Jacques Chirac, le reportage sur une usine de cosmétique pas comme les autres et la folie du van au salon du camping-car. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.