À la Une de votre édition : les records de vent battus en Corse après le passage de la tempête Fabien, les TGV spéciaux pour les enfants qui voyagent seuls, les préparatifs de ceux qui veulent devenir prêtre, les bonnes idées de dernière minute pour trouver des cadeaux de Noël et la ville japonaise où les cerfs vivent en totale liberté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.