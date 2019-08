À la Une de votre édition : la retombée d'une fusée dans la foule lors d'un feu d'artifice à Collioure, la mobilisation de la famille et des amis de Simon Gautier à sa recherche en Italie, l'entraînement des snipers du Raid à une semaine du G7, la découverte de microplastiques dans la glace en Arctique et l'insolite sur les animaux de compagnie aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.