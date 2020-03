Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le transfert de malades du Grand Est vers l'Aquitaine, notre immersion dans un service de réanimation débordé, le décès de Patrick Devedjian des suites du Covid-19, la présence des papas dans les maternités lors de l'accouchement et les bienfaits du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.