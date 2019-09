À la Une de votre édition : les toutes premières images de l'intérieur de l'usine Lubrizol parti en fumée à Rouen, l'Hexagone prépare ses adieux à Jacques Chirac, l'amour insatiable de Jacques Chirac pour les civilisations anciennes, le reportage sur les tunneliers du Grand Paris Express et les podcasts ou programmes audio sur les smartphones. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/19 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.