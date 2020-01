À la Une de votre édition : le point sur le profil de l'auteur de l'attaque au couteau de Villejuif, le combat des habitants en Australie contre les incendies, ce qui nous attend pour cette semaine de rentrée en matière de grèves, de blocages et de manifestations, la découverte des visages des enfants in utero grâce à l'échographie en 3D, ainsi que la Montagne des hommes libres de l'île de la Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.