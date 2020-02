À la Une de votre édition : l'arrivée du troisième vol sanitaire rapatriant des Français de Chine, la fermeture polémique de la centrale de Fessenheim, le document sur les missions secrètes du porte-avions français Charles-de-Gaulle, la vidéo d'un enfant atteint de nanisme et victime de harcèlement scolaire qui menace de se suicider, et un voyage dans le sanctuaire des tortues marines sur de l'Île de la Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.